Kızılhaç'tan Sudan'daki Sivillere Koruma Çağrısı

Güncelleme:
Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Sudan'daki çatışmaların sürdüğü Faşir kentinde sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. Kentteki gıda krizine ve artan şiddete dikkat çekerek uluslararası hukuk kapsamında tüm taraflara yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yoğunlaştığı Kuzey Darfur'un merkezi Faşir kentinde bulunan ve buradan kaçan sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Egger, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Faşir'den kaçan ve orada kalan siviller zarardan korunmalı ve yardıma erişimleri sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Faşir'deki sivillerin 2 buçuk yıldan fazla süredir acımasız çatışmaların yaşandığı ve gıdaya erişimin olmadığı, kuşatma altındaki bir şehirde mahsur kaldığını belirten Egger, kent üzerindeki kontrol mücadelesinin artmasıyla binlerce kişinin evlerini terk ettiğine işaret ettei.

Egger, şunları kaydetti:

"Çok daha fazlası şehri terk edemiyor ve bundan sonra ne olacağı konusunda endişeli. Sudan'daki çatışma boyunca, kontrol değiştiğinde sivillere yönelik şiddetin arttığını defalarca gördük. Bu berbat gidişat sona ermeli."

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunan Egger, sivillerin nerede olursa olsun korunması gerektiğinin de altını çizdi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur Bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, 26 Ekim'de, Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümenini aldığını iddia etmişti. Ordudan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Haberler.com
