Kızılhaç'tan Gazze Tahliyesine Sert Tepki: 'Uygulanamaz ve Akıl Almaz'

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail ordusunun tamamını işgal etme kararı verdiği ve saldırılar düzenlediği Gazze şehrinin tahliyesinin "uygulanamaz ve akıl almaz" olduğunu belirtti.

Egger, İsrail'in Gazze kentinin tamamını işgal etme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mevcut koşullar altında Gazze şehrinin güvenli ve onurlu bir şekilde toplu olarak tahliye edilmesinin imkansız olduğuna işaret eden Egger, Gazze'nin tahliyesinin "uygulanamaz ve akıl almaz" olduğunu belirtti.

Egger, "Sivil altyapının yaygın olarak tahrip edilmesi ve aşırı gıda, su, barınak ile tıbbi bakım kıtlığı göz önüne alındığında böyle bir tahliye, Gazze Şeridi'ndeki hiçbir bölgenin kaldıramayacağı büyük bir nüfus hareketini tetikleyecektir." ifadesini kullandı.

İsrail'in tahliye taleplerinin, uzun zamandır devam eden saldırıların travmasını yaşayan ve bundan sonra ne olacağı konusunda dehşete düşen Gazzeli siviller tarafından uygulanmadığını belirten Egger, tüm sivillerin uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması ve evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Egger, İsrail'in tahliye talebinde bulunmasına rağmen bu sivillerin barınma, hijyen, sağlık, güvenlik ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamadığını vurgulayarak, "Bu durum, mevcut koşullar altında herhangi bir tahliyeyi sadece uygulanamaz kılmakla kalmıyor aynı zamanda anlaşılmaz hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes sağlanmadan geçen her dakikanın can kaybına neden olduğunun altını çizen Egger, Gazze'ye insani yardımların ihtiyaçlara uygun ölçekte ulaşmasına izin verilmesi gerektiğine işaret etti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği belirtilmişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.