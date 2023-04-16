Kızılhaç: Sudan'da nüfusun yoğun olduğu yerlerdeki çatışmalar sivillerin hayatını tehlikeye atıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da nüfusun yoğun olduğu yerlerde devam eden çatışmaların sivillerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da nüfusun yoğun olduğu yerlerde devam eden çatışmaların sivillerin hayatını tehlikeye attığını belirtti.

ICRC, Sudan'da yaşanan silahlı çatışmalar dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Hartum ve diğer şehirlerde silahlı çatışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, yoğun nüfuslu bölgeler ve sivil altyapıların yakınında ağır silah seslerinin duyulduğu ve patlamaların yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Çeşitli bölgelerden sivil kayıpları bildiriliyor. Sudan'da nüfusun yoğun olduğu yerlerde devam eden çatışmalar, sivillerin hayatını tehlikeye atıyor. İnsani yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmelidir. ICRC, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyor." ifadeleri yer aldı.

ICRC'nin bu çağrısının, insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmayı ve sivil yaralanmaları ile can kayıplarını önlemek için tüm önlemleri almayı içerdiğine değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sudan'daki ICRC Heyeti Başkanı Verdu Perez, "Çatışmaların yoğun nüfuslu bölgeleri etkilemesinden son derece endişeliyiz. İnsanlar evlerinde saklanacak alan arıyor. Tüm tarafları insani yardım kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırmaya çağırıyoruz. Böylece insani ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Hartum gibi büyük şehirlerde yaşayanların büyük çoğunluğunun kamu altyapısına bağımlı olduğu, bu tesislerde yaşanabilecek herhangi bir hasarın sağlık, su ve elektrik gibi temel hizmetlerde kesintiye neden olabileceği kaydedildi.

Sudan'daki kriz

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.