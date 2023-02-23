Kızılhaç: Somali'nin Kuzeyindeki Çatışmalarda 150 Kişi Öldü, 600 Kişi Yaralandı

MOGADİŞU, 22 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Çarşamba günü, Somali'nin kuzeyindeki Las Anod'da güvenlik güçleri ile aşiret liderleri arasında 6 Şubat'tan bu yana çıkan çatışmalarda 150 kişinin hayatını kaybettiğini ve 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

MOGADİŞU, 22 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Çarşamba günü, Somali'nin kuzeyindeki Las Anod'da güvenlik güçleri ile aşiret liderleri arasında 6 Şubat'tan bu yana çıkan çatışmalarda 150 kişinin hayatını kaybettiğini ve 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

ICRC'nin Somali delegasyonu başkanı Jurg Eglin, 6 Şubat'ta başlayan şiddet olayları nedeniyle mağdur olanlara hızlı ve engellenmeyecek insani yardım çağrısında bulundu.

Eglin yaptığı açıklamada, "Las Anod'daki halkın acilen insani yardıma ihtiyacı var ve biz de bunu onlara ulaştırmak için mümkün olan en kısa sürede hareket ediyoruz" dedi.

Yardım kuruluşu, çatışmalar nedeniyle mağdur olan binlerce kişinin evlerini terk ettikten sonra zor koşullarda yaşadığını belirtti.

BM mülteci kurumu UNHCR 17 Şubat'ta, çatışmaların ardından son birkaç hafta içinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 60.000'den fazla Somalilinin Etiyopya'nın Somali bölgesine kaçtığına işaret etti.

Eglin, ICRC'nin Somali Kızılayı (SRCS) ile birlikte yerel hastanelere yaralıların tahliyesi ve tedavisi için destek sağladığını söyledi.

Ancak ICRC, artan insani ihtiyaçlara yanıt vermek için sahada daha fazla kaynak ve malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Las Anod, hem Somaliland hem de Puntland eyaletlerinin hak iddia ettiği Sool ve Sanaag bölgelerinde yer alıyor.

Mevcut çatışma, yerel aşiret büyüklerinin artık Somaliland'ın bir parçası olmadıklarını ve Somali'ye yeniden katılacaklarını belirten bir bildiri yayımlamasının ardından 6 Şubat'ta patlak verdi. Sool, Sanaag ve Cayn bölgeleri artık Somali hükümeti tarafından yönetiliyor.