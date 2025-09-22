Kızılhaç: Savaşlar Vahşeti Normalleştiriyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, dünyanın harekete geçmemesi halinde savaşlar nedeniyle bugün görülen vahşetin yarının çatışmalarının temelini oluşturacağını belirtti.

Egger, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde ülkelerin savaş kurallarına bağlı kalmaları gerektiğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Silahlı çatışmaların artmasıyla savaş kurallarının ihlal edildiğini ve bunların cezasız kaldığını bildiren Egger, "Zulümler açıkça işleniyor ve bu da kabul edilemez olanın normalleştiğinin bir işaretidir. Dünya harekete geçmezse bugün gördüğümüz vahşet, yarının çatışmalarının temelini oluşturacak." ifadesini kullandı.

Egger, uluslararası insancıl hukukun koruyucu gücünün ancak liderlerin onu koruma konusundaki siyasi iradesi kadar güçlü olduğunun altını çizerek, "Cenevre Sözleşmeleri uyarınca, tüm devletlerin yalnızca uluslararası insancıl hukuka saygı göstermekle kalmayıp, başkalarının da aynısını yapmasını sağlama yükümlülüğü var. Şimdi hukuku savunmanın zamanı." görüşünü paylaştı.

Ülkelerin savaş kurallarına saygıyı yeniden tesis etmemesi halinde dünyanın durdurulamaz bir şiddet tırmanışı riskiyle karşı karşıya kalacağına işaret eden Egger, "Bugün bölgeler arasında eş zamanlı çatışmalar alevleniyor, gelecekteki çatışmaların tohumlarını atıyor, küresel barış ve güvenliği tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Egger, Sudan'da sivillerin vahşi saldırılara maruz kaldığını vurgulayarak, savaş nedeniyle temel ihtiyaçların temin edilemediğine dikkati çekti.

"Gazze kentindeki siviller öldürülüyor, aç bırakılıyor ve zorla yerinden ediliyor, güvenli bir yere gidemiyor ve konutlar ile kritik altyapı sistematik olarak yok ediliyor." bilgisini paylaşan Egger, işgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistinlilerin acımasız şiddete maruz kaldığını ve evlerinden sürüldüğünü kaydetti.

Egger, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle binlerce ailenin kayıp yakınlarından haber alamadığını sözlerine ekledi.