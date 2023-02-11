Kızılhaç: Savaşın Harap Ettiği Suriye'nin Depreme Dayanma Gücü Çok Azaldı

ŞAM, 11 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden kriz nedeniyle Suriyelilerin büyük depremler sonrası dayanma gücünün "büyük ölçüde azaldığını" söyledi.

ŞAM, 11 Şubat (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Cuma günü yaptığı açıklamada Suriye'de 10 yılı aşkın süredir devam eden kriz nedeniyle Suriyelilerin büyük depremler sonrası dayanma gücünün "büyük ölçüde azaldığını" söyledi.

Spoljaric, telefonla verdiği röportajda, Kızılhaç'ın ihtiyacı olan insanlara hizmet ulaştırma gücünün "depremlerden önce de çok zayıf olduğunu ve uzun süre daha zayıf kalacağını" belirtti.

ICRC Başkanı, Pazartesi günü Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerin ardından Kızılhaç'ın Suriye'deki depremden zarar gören bölgelere su, battaniye ve çadır gibi acil yardım malzemeleri teslim ettiğini söyledi.

Spoljaric'e göre, Suriyelilerin depremlerin ardından yaşanan zorluklarla başa çıkmalarının önündeki temel engel, sarsıntıların zamanlaması. ICRC Başkanı, ülkenin 10 yılı aşkın süredir devam eden ve sivil altyapıda büyük çaplı yıkıma neden olan bir savaştan geçtiği sırada depreme yakalandığını vurguladı.

Spoljaric, "Bu tür koşullarda su ve ısıtma malzemelerini sağlamak çok zor" diye konuştu.

ICRC Başkanı "İnsanlar çok yorgun ve korku içindeler... Evlerine dönmekten çok korkuyorlar" dedi ve geçici barınma alanlarında yaşayan insanların ne zaman evlerine dönebileceklerini bilmediklerini belirtti.

Depremin vurduğu bölgedeki insanların battaniyeye, yiyeceğe, suya ve özellikle tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Spoljaric, Kızılhaç'ın, nerede olurlarsa olsunlar zor durumdaki gruplara erişimi olması gerektiğini de sözlerine ekledi.