Kızılhaç, İsrailli ve Filistinli esirlerin takası sırasında olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında dün, 20 İsrailli ve 1809 Filistinli esirin takasına yardımcı oldukları sırada olumsuz durum yaşanmadığını belirtti.

Cardon, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Dün, 20 İsrailli esirin ICRC'ye, ardından İsrail makamlarına teslim edildiğini aktaran Cardon, "1809 Filistinli tutuklu da bir İsrail hapishanesinden Kızılhaç'a teslim edildi. Ardından bazıları Gazze'ye bazıları Batı Şeria'ya ve az sayıda kişi de Doğu Kudüs'e geri gönderildi." ifadesini kullandı.

Cardon, dün esir takası sırasında olumsuz olay yaşanmadığını ve operasyonların devam ettiğini dile getirdi.

Ekim 2023'ten bu yana İsrailli 172 esirin serbest bırakıldığını ve Kızılhaç'ın serbest bırakma operasyonuna dahil olduğunu belirten Cardon, "Ekim 2023'ten bu yana serbest bırakılan 3 bin 473 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.