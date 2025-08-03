Kızılhaç, İsrail'in Filistin Kızılayı Merkezine Yaptığı Saldırıyı Kınadı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılayı'na ait merkezini hedef almasını kınadı.

IFRC'den, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Filistin Kızılayı'nın Han Yunus'taki merkezine düzenlenen ve Filistin Kızılayı çalışanı Ömer İslem'in hayatını kaybetmesine, iki çalışanın ve yangını söndürmeye çalışan bir sivilin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz." denildi.

Kızılay amblemiyle açıkça işaretlenmiş ve uluslararası insancıl hukuk tarafından korunan tesise, Filistin Kızılayı ekiplerinin binayı tahliye edip yangını kontrol altına almaya çalıştığı sırada, ikinci ve zemin katların, birden fazla kez hedef alındığı kaydedildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda toplam 51 Filistin Kızılayı personeli ve gönüllüsünün hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bunlardan 31'i (29'u Gazze'de, 2'si Batı Şeria'da) görev başındayken ve uluslararası insani hukuk kapsamında korunan Kızılay amblemini taşırken öldürüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Başkanı Kate Forbes, "Gazze'den gelen korkunç haber beni öfkelendirdi ve yıktı. Ömer İslem'in ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Ayrıca yaralananlar ve Filistin Kızılayı'nın tüm personeli ve gönüllüleriyle dayanışma içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.