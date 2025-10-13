Kızılhaç Heyeti Gazze'de İsrailli Esirlerin Teslim Alımına Doğru İlerliyor
Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirleri teslim almak için hareket etti. Hamas, bazı İsrailli esirleri teslim etti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrailli esirlerin teslim alınacağı ikinci noktaya doğru hareket ettiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin Gazze Şeridi'nin güneyine doğru yola çıktığı aktarıldı.
Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki buluşma noktasından bazı İsrailli esirleri teslim edeceği aktarıldı.
Hamas, ilk etapta 7 İsrailli esiri Kızılhaç heyetine teslim etmiş, İsrail ordusu esirlerin Kızılhaç heyetinden teslim alındığını açıklamıştı.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel