Kızılhaç: Etiyopya'nın Tigray bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
- Güncelleme:
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ordu arasında çatışmaların yaşandığı Etiyopya'nın kuzeyindeki sivillere insani yardım malzemesi ulaştırdı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ordu arasında çatışmaların yaşandığı Etiyopya'nın kuzeyindeki sivillere insani yardım malzemesi ulaştırdı.
ICRC tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 kamyonluk insani yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine gönderildiği bildirildi.
Tigray'ın başkenti Mekelle şehrine ulaşan kamyonlarda gıda, tohum, su arıtma sistemleri ve tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Bu adımla son bir ayda Tigray bölgesine üçüncü ICRC yardım konvoyunun ulaştığı aktarıldı.
Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.
Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Tigray'daki 6 milyon insanın yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.