Kızılhaç, Çatışma Bölgelerinde İnsani İhtiyacın Artacağı Konusunda Uyardı

CENEVRE, 30 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Salı günü, kötüleşen iklim acil durumu ve artan gıda ve enerji fiyatlarıyla birlikte dünya çapında çeşitli çatışmaların yol açtığı sivil acıların, 2023'ü çok büyük bir insani ihtiyaç yılı yapacağı konusunda uyardı.

CENEVRE, 30 Kasım (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Salı günü, kötüleşen iklim acil durumu ve artan gıda ve enerji fiyatlarıyla birlikte dünya çapında çeşitli çatışmaların yol açtığı sivil acıların, 2023'ü çok büyük bir insani ihtiyaç yılı yapacağı konusunda uyardı.

ICRC ekipleri, Somali'nin bazı bölgelerinde tedavi için kabul edilen yetersiz beslenmiş çocukların sayısında 2021'e kıyasla yüzde 170'ten fazla artış görürken, ICRC destekli hastaneler ise toplu ölüm olaylarında yüzde 30'luk bir artış kaydetti.

Komite yayınladığı bir basın açıklamasında, Sahel'deki toplulukların artan çöller, değişken hava koşulları ile şiddet arasında kaldığını ve Mali, Nijer, Burkina Faso ve Moritanya'da milyonlarca insanın şiddet nedeniyle evlerini terk etmeye mecbur bırakıldığını kaydetti.

Afganistan'daki insani durum da kötüleşiyor. Ülke genelindeki ICRC destekli hastanelerde, çocuklarda yetersiz beslenme vakaları 2021'in tamamına kıyasla 2022'de yüzde 90 daha yüksek oldu ve 33.000 olan bu vakaların sayısı bu yıl şimdiye kadar 63.000'in üzerine çıktı.

Yemen'deki insani krizin, çatışmaların azalmaması, ekonomik iyileşme olmaması ve iklim krizlerinin artan etkisi karşısında 2023'te daha da kötüleşmesinin muhtemel olacağını belirten ICRC, buradaki nüfusun yüzde 70'inin şu anda bir tür insani yardıma bağlı olduğunu da ifade etti.

Suriye'de 11 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların, su şebekesine ciddi şekilde zarar vermesi nedeniyle tedariği yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azalttı. Haiti'de üç milyondan fazla insan, uzun süreli silahlı şiddet, sivil kargaşa ve kolera vakalarının yeniden ortaya çıkması nedeniyle artan insani ihtiyaçla karşı karşıya bulunuyor.

ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric, "Bugün dünyada 100'den fazla silahlı çatışma var. Küresel topluluk hiçbir çatışmanın geride bırakılmamasını sağlamalı, aksi takdirde birçok krizin insan hayatı pahasına gitgide belirsizliğe dönüşme riskini alırız" dedi.