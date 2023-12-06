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Kızıldeniz'de Dron Saldırılarına İlişkin Raporlar Alındı

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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'de Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nın batısında dron faaliyetine dair raporlar aldığını duyurdu. Pentagon, Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemiye saldırıldığını bildirmişti.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Yemen'de Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nın batısında dron faaliyetine dair raporlar aldığını duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hudeyde Limanı'nın batısında dron faaliyetine ilişkin raporlar alındığı belirtilerek civardaki gemilere karşı dikkatli olunması ve herhangi şüpheli bir faaliyetin kuruma bildirilmesi çağrısı yapıldı.

Pentagon, Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisi ve birçok ticari gemiye saldırıldığını bildirmişti

UKMTO, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada da Kızıldeniz'in Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında dron faaliyeti ve "olası patlamaya" dair raporlar aldığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, UKMTO'nun duyurusundan birkaç saat sonra Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisi ve çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

Açıklamada, ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılmış, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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