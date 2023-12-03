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Kızıldeniz'de Dron Faaliyeti ve Olası Patlama Raporları Alındı

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İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'in Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında dron faaliyeti ve olası patlamaya dair raporlar aldığını duyurdu. Yemen'den gelen olası patlama dahil dron faaliyetine ilişkin raporlar alındığı belirtildi. Gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri çağrısı yapıldı.

İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonu (UKMTO), Kızıldeniz'in Babu'l Mendeb Boğazı yakınlarında dron faaliyeti ve "olası patlamaya" dair raporlar aldığını duyurdu.

UKMTO açıklamasında, "Babu'l Mendeb Boğazı civarında Yemen yönünden gelen olası patlama dahil dron faaliyetine ilişkin raporlar alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, civardaki gemilere dikkatli olmaları ve herhangi şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Kasım'da İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, 26 Kasım'da, Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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