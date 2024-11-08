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Kızıldamlar Köyü'nde 7. Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Kutlandı

Kızıldamlar Köyü'nde 7. Kestane Kabağı Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Bilecik'in Kızıldamlar köyünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Kestane Kabağı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yarışmalar ve halk oyunlarıyla tarımın önemi vurgulandı.

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kestane Kabağı Festivali"nde renkli görüntüler yaşandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik İli Kızıldamlar Köyü Kültür Derneğince gerçekleştirilen etkinlikten önce köylülere kestane kabağı yetiştiriciliğine ilişkin eğitim verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde "en iyi kestane kabağı" ve "kabak soyma" yarışmaları eğlenceli anlara sahne oldu. Ayrıca, halk oyunları gösterisi ile müzik dinletisi sunuldu.

Vali Şefik Aygöl, açılışta yaptığı konuşmada, ilin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu, bazı yerlerde aynı yıl içinde 3 ürünün yetiştirilebildiğini söyledi.

Bilecik'teki 244 köyde 34 bin kişinin yaşadığını belirten Aygöl, "Aslında çok az nüfusları var ama bütün çiftçilerimize müteşekkirim. Bu toprakların hiçbir tarlası boş geçmiyor, hepsi ekilip biçiliyor. Vatandaşımız köyde yaşamasa da toprağını boş geçirmiyor, memleketin ekonomisine bunu bir şekilde kazandırıyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise Bilecik'in her bölgesinde farklı ürünlerin yetiştirildiğini dile getirdi.

Vatandaşların taleplerine ellerinden geldiğince yetişmeye çalıştıklarını anlatan Yoldaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen'in de katılımcılara hitap ettiği etkinlik, kabak tatlısı ikramıyla sona erdi.

Festivale AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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