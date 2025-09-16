Kızılcık Şerbeti Senaristi Merve Göntem Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı
Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 'fuhuşa teşvik' ve 'suç işlemeye tahrik' iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Göntem, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Göntem, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.