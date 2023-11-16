Kızılcık Şerbeti'nin 39. Bölümünde Neler Yaşandı?

Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi olaylı geçmezken, Ömer ve Kıvılcım boşanır. Ömer kafasını dağıtmak için aktivitelere yönelirken, Kıvılcım işine sarılır. Nilay'ın doğumu aile için mutluluk kaynağı olurken, Nursema ailesiyle yüzleşir. Fatih ise Doğa'nın gerçek amacını öğrenmek için harekete geçer.

Kızılcık Şerbeti'nin 39. Bölümünde;

Rüzgar'ın, Alev'i isteme gecesi olaysız atlatılmış, ikili artık nişanlı bir çift olmuştur. Ömer ve Kıvılcım ise resmi olarak boşanırlar. Her ikisi de çok mutsuzdur.

Ömer kafasını dağıtmak için hayatında yapmadığı aktivitelere yönelirken, Kıvılcım işine dört elle sarılır. Ertuğrul ile kurduğu dostluk da bu kötü döneminde yaralarını sarmasına yardımcı olacaktır.

Nilay doğum yapacak, küçük Abdullah'ın gelişi tüm aile için mutluluk kaynağı olacaktır.

Babasının onu işinden etmesi nedeniyle çok öfkelenen Nursema, annesi ile yüzleşecek, ailesinden biraz daha uzaklaşacaktır. Abdullah önce Umut ile sonra Nursema'yla konuşması sonucunda onları kendi hallerine bırakacağının sözünü verir.

Doğa'nın ondan intikam almak için söylediği yalanı yutmuş görünen Fatih, karısını yakın takibe alır ve onun gerçek amacını öğrenerek kendine yeni bir yol çizer.

Fatih'in her şeyi bildiğinden habersiz olan Doğa ise Fatih'in davranışlarına bir türlü anlam verememektedir.