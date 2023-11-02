Kızılcık Şerbeti'nin 37. Bölümünde Neler Olacak?

Mustafa'nın kumpasa düşürüldüğünü anlayan Nilay, Umut'un kız arkadaşının gelmesiyle yeni bir sorunla karşılaşır. Alev'i konuşturmak için yalan söyleyen Nilay, Mustafa'ya hoş bir sürpriz yapar. Kıvılcım ve ailesi, Nursema'nın emlakçıda çalıştığını öğrenir. Ömer'in hastalığı hızla ilerlerken, Fatih ve Doğa arasında oyunlar devam eder.

Kızılcık Şerbeti'nin 37. Bölümünde;

Mustafa'nın kumpasa düşürüldüğünü anlayan Nilay, her zamanki gibi kocasının arkasında duracak, Ünal ailesi de yanlarında olacaktır.

Umut'un bir kız arkadaşının Nursemalara yatılı misafir olarak gelmesi ve Pembe'nin bunu gördüğünde gösterdiği tepki, Nursema ve Umut arasında yeni bir soruna yol açacaktır.

Alev'i konuşturmak için attığı yalandan dolayı kendini Mustafa'ya karşı çok mahcup hisseden Nilay, onun gönlünü almak için hoş bir sürpriz hazırlar.

Kıvılcım ve ailesi, Ünallar ile Ertuğrul'un evinde bir yemekte bir araya gelecektir. Nursema'nın emlakçıda çalıştığını bu yemekte öğrenen Abdullah ve Pembe hem çok üzülecek hem de çok kızacaklardır.

Ömer'in hastalığı hızla ilerlemektedir. Başta Kıvılcım olmak üzere çevresi bir tuhaflık olduğunu fark etmeye başlarlar. Ömer kimseyi üzmemek adına büyük bir karar alır.

Fatih'i affetmiş görünse de Doğa'nın başka planları vardır. Fatih onu nasıl oyuna getirdiyse, o da aynı yöntemleri kullanacaktır.