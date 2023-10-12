Kızılcık Şerbeti'nin 34. Bölümünde Neler Olacak?

Doğa, bebeğiyle birlikte Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalır ve kızgınlık yaşar. Rüzgar, Alev'in isteğini kabul eder. Umut, Abdullah'ın yanında çalışmaya başlar. Kıvılcım işinden istifa eder. Ünal ailesine kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kızılcık Şerbeti'nin 34. Bölümünde;

Bebeğiyle birlikte olmak için Ünallar'ın evine dönmek zorunda kalan Doğa, hem Fatih'e hem de onun ailesine çok kızgındır. Kızına kavuşmuş ama kendi ailesinden uzaklaştırılmıştır. Fatih'i sağduyuya çeken kişi Abdullah olacaktır.

Alev'in karşısına çıkan Rüzgar, onun kendisinden istediği oyuna katılmayı kabul eder.

Farklı yaşam biçimleri evliliklerinde sorun yaratmaya başlayınca Nursema'nın ısrarlarıyla Umut, Abdullah'ın yanında çalışmayı kabul edecektir.

Çalıştığı okulun el değiştirmesiyle yeni sahipleriyle anlaşamayacağını ön gören Kıvılcım işinden istifa edecektir. Kızından uzak kalan, işini kaybeden Kıvılcım'ın en büyük dayanağı her zamanki gibi Ömer olacaktır.

Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesini kötü bir sürpriz beklemektedir.