Kızılcık Şerbeti'nin 33. Bölümünde Neler Olacak?

Bebeğin gelmesiyle Ünallar'ın evinde bayram havası esmektedir. Kıvılcımlar'ın evinde ise yas havası hakimdir. Kıvılcım ve Doğa velayet sonucunu değiştirmek için çabalarken, Alev'in yalanı zorluklarla karşılaşır. Ömer ve Ertuğrul'un Almanya gezisi yakınlaşmalarına sebep olur. Kıvılcım, Doğa ile birlikte Ünallar'ın kapısına dayanır.

Kızılcık Şerbeti'nin 33. Bölümünde;

Bebeğin gelmesiyle Ünallar'ın evinde bayram havası esmektedir. Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımlar'ın evinde ise tam anlamıyla yas havası hakimdir.

Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçecekler ancak tüm çabaları Fatih'in kumpaslarıyla geri tepecektir.

Evleneceğim yalanını söyleyen Alev, eski arkadaşı Rüzgar'la tesadüfen karşılaşmış durumu yaratmak için çabalayacak, ancak bunu sağlaması hiç de kolay olmayacaktır.

Ömer ve Ertuğrul iş yaptıkları için tanışacak, sonrasında birlikte yapacakları Almanya gezisi sonucu yakınlaşacaklardır. Nilay'ın ısrarıyla Pembe ve Nursema ona tesettür kutlaması düzenleyecekler, lokantada yapılan parti Alev'in de gelmesiyle farklılıkların bir kez daha göz önüne serilmesine neden olacaktır.

Doğa'nın avukatının gerçek yüzünü anlayan Kıvılcım, bu işi düzeltmek için Doğa'yla birlikte Ünallar'ın kapısına dayanacaktır.