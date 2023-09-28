Kızılcık Şerbeti'nin 32. Bölümünde Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Doğa'nın avukatının satın alınması ve şahitlikten çekilme durumu dava sürecini uzatırken, Doğa ile Fatih arasında anlaşmazlık yaşanır. Nursema ve Umut'un Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi ilişkilerini etkilerken, Alev'in yemeğe katılması büyük bir sürprize neden olur. Mahkeme salonunda ise beklenmedik bir olay yaşanır.

Kızılcık Şerbeti'nin 32. Bölümünde;

Doğa'nın avukatının Fatih tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Doğa'nın aleyhinde ilerlemektedir. Fatih'in ayrılmamak konusundaki ısrarları ve Abdullah'ın baskısıyla Nilay'ın şahitlikten çekilmesi dava sürecini uzatacaktır.

Kısa bir süreliğine bebeğini Nursema'ya emanet eden Doğa, onun bunu fırsat bilerek çocuğunu görsün diye Fatih'i çağırması nedeniyle ikilinin arası açılacaktır.

Nursema ve Umut'un, Abdullah'ın evine geçici olarak gelmesi ikilinin ilişkisini olumsuz etkilerken Pembe kızının yanında olmasından dolayı çok mutludur.

Ancak Umut'un geceleri barda şarkıcılık yaptığına yakından tanık olan Abdullah damadını sert bir şekilde uyaracaktır.

Ömer ve Kıvılcım evlendiklerini deklare etmek üzere bir yemek daveti yaparlar. Alev yemeğe son anda katılacak ve büyük bir bomba patlatacaktır.

Ama en büyük sürpriz finalde mahkeme salonunda yaşanacaktır.