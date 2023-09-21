Kızılcık Şerbeti'nin 31. Bölümünde Neler Olacak?

Ömer'in hastalığını gizlemesi, Kıvılcım'ın rahatlaması, Nursema ve Ertuğrul'un tanışması, Pembe ve Alev arasındaki gerilim, Doğa'ya büyük bir sürpriz...

Kızılcık Şerbeti'nin 31. Bölümünde;

Hastalığını öğrenen Ömer, bunu herkesten gizleme kararı alarak hayatına öyle devam etmek ister. Sevdiklerini düşünerek önemli bir şeyi olmadığını söyler.

Ondan iyi haber alan Kıvılcım rahatlamıştır. Zaten Kıvılcım için şu sıralar önceliği kızıdır. Hatlarının satışından dolayı çok mutlu olan Nursema, Ertuğrul ile tanışır ve her ikisi de birbirlerinin arkadaşlığından hoşnut kalırlar.

Alev'le konuşmayı kafasına takan Pembe, onu ilk yakaladığı an içindeki nefreti kusar. Pembe'nin söylediklerinden etkilenen Alev soluğu Abdullah'ın yanında alsa da oradan da istediğini duymadan ayrılmak zorunda kalacaktır.

Fatih'in kendine ve kızına yaklaşmasına müsaade etmeyen Doğa, onun her girişimini ustalıkla bertaraf etmekte ancak finalde onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.