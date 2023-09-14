Kızılcık Şerbeti'nin 30. Bölümünde Büyük Bir Trafik Kazası Yaşandı

Ömer ve Kıvılcım'ın trafik kazası geçirmesi ve Doğa'nın doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açar.

Kızılcık Şerbeti'nin 30. Bölümünde;

Ömer ve Kıvılcım'ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa'nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.

Doğa bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle Fatih'i suçlayacak, Ünal ailesi ise oğullarının arkasında duracaktır. Kızının hayatının dağıldığını gören Kıvılcım önceliğine onu alarak kendi problemlerini görmezden gelir.

Fatih ve Mustafa arasındaki gerginlik tırmanarak devam etmekte, bu durum en çok Pembe'nin canını sıkmaktadır. Torunlarından ayrı kalmayı kabul edemeyen Abdullah ve Pembe'nin sorunu çözmeye ilişkin girişimleri Doğa tarafından kabul görmez.

Yaptıkları kazayı ucuz atlatmış görünen Ömer'i finalde kötü bir sürpriz beklemektedir.