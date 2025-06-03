Kızılcahamam'da 'Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı' düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Sürdürülebilir çevre, güçlü bir gelecek demektir. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras, temiz bir hava, sağlıklı bir toprak, yaşanabilir bir çevredir." dedi.

Kadın Kolları Başkanlığınca "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Millet Bahçesi'nde "Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek Programı" düzenlendi.

Ercan, buradaki konuşmasında, çevreyi korumanın önemine vurgu yaptı.

AK Parti Kadın Kolları olarak çevreyi korumanın sadece bir politika değil, aynı zamanda bir ahlak ve vicdan meselesi olduğuna inandıklarını belirten Ercan, "Sürdürülebilir çevre, güçlü bir gelecek demektir. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras, temiz bir hava, sağlıklı bir toprak, yaşanabilir bir çevredir." ifadelerini kullandı.

Ercan, bu yılın temasının "Plastik kirliliğine son ver" olduğunu hatırlatarak, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında kadınların öncü bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Kadın Kollarının çevreyi koruma bilincini siyaset üstü bir insanlık görevi olarak gördüğüne işaret eden Ercan, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çevre dostu şehircilik anlayışını hayata geçirdik. Millet bahçeleriyle şehirlerimize nefes aldırdık, israfı önlemek için atık yönetimi projelerini devreye aldık." diye konuştu.

Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nin yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası alanda da takdirle karşılandığını, kadınların bu projeye destek verdiğini vurguladı.

Kızılcahamam'ın 2019'da bu proje için pilot ilçe seçildiğini, ilçede geri dönüşüm sistemleri, atık toplama merkezleri ve depozito iade noktaları gibi uygulamaların gerçekleştirildiğini anımsatan Ercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, pilot ilçe ve il sayısını yedi bölgeye yayarak Kızılcahamam ve Sakarya gibi örnekleri daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Gelin, daha yaşanabilir bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim"

Ercan, Türkiye'nin, çevre politikalarını şekillendirirken yalnızca doğayı korumayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı, iklim adaletini ve yeşil dönüşümü de esas alan bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, doğayla barışık, çevreye saygılı ve gelecek kuşakları önceleyen bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz." dedi.

AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında üstlendiği rolün önemine işaret eden Ercan, Kadın Kollarının, 5 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu dile getirdi.

"Gelin, hep birlikte doğayla barışık bir gelecek için el ele verelim, daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye'yi birlikte inşa edelim." diyen Ercan, "Sıfır Atık" hareketini başlattığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Kızılcahamam Millet Bahçesi'ndeki Sıfır Atık Eğitim Alanı ve Serası ile geri dönüşüm atölyesi ve Hanımlar Sanat Sokağı'nı ziyaret eden Ercan, burada çocuklarla birlikte yumurta kartonlarına çiçek ekti.