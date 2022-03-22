Kızılcahamam'da otel balkonundan düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın, iş görüşmesi için gittiği Kızılcahamam'daki termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Doğan, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Tutuklu sanık Emre Eker ve tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen ise duruşmaya video konferansla bağlandı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan avukatlar ve sanıklara söz verdi.

Müşteki avukatı Ali Fatih Çetin, maktulün vücudundan alınan örneklerde, sanıklara ait sperm örneğinin tespit edilmediğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmediklerini belirtti.

Raporda yer verilen "sanıklardan alınan örnekle uyuşmayan sperm örneğinin" dosyanın tanıklarından Okan O'ya ait olabileceğini iddia eden Çetin, mahkemenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep etti.

Avukat Çetin, maktule ait nazal sürüntü örneklerini de içeren yeni bir rapor tanzim edilmesini ve sanıkların örnekleriyle karşılaştırılmasını istedi.

Sanık avukatları da Adli Tıp Kurumu raporunun hüküm kurmaya yeterli olduğunu, sanıklara cinsel saldırı suçlaması yönünden dosyada delil kalmadığını ve yeni rapora ihtiyaç olmadığını savundu.

Maktulün intihara meyilli olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenilmesi talep eden avukatlar, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.

Söz alan sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç için yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, tutuklama şartlarının devam etmesi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatının, Okan O. hakkında suç duyurusunda bulunulması talebini, dosyaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle reddetti.

Maktul ve sanıkların nazal sürüntü örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve sanıklar Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, davayı 10 Mayıs'a erteledi.

Olay

İddianameye göre Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

İş görüşmesi için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker gözaltına alındı.

Rıza Doğan, Mehmet Doğan ile Mustafa Emre Demiral tutuklandı. Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emre Eker, soruşturma aşamasında elde edilen deliler kapsamında savcının talebi sonrası sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sanıklar hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 63'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.