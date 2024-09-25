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Kızılcahamam'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu

Kızılcahamam'da Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen operasyonla, insan sağlığını tehlikeye sokan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 1158 cinsel içerikli hap ve 344 cinsel içerikli gıda bulundu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda insan sağlığını tehlikeye sokacak çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce insan hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduranlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında A.Y. isimli şüphelinin işletmeciliğini yaptığı iş yerinde yapılan aramada, 1158 cinsel içerikli hap ve 344 cinsel içerikli gıda ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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