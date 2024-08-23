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Kızılcahamam'da çıkan orman yangını sonrası tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan yangın sonrası tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, 49 saat sonra evlerine dönmeye başladı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkarak, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle köylerinden tahliye edilen vatandaşlar, 49 saat sonra evlerine dönmeye başladı.

Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Gerede ilçesindeki, Demirler, Berçinçatak ve Kavacık köylerindeki 220 kişi evlerinden tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan yangını kontrol altına alma çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı da askeri helikopterlerle destek verdi. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Yozgat, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan bölgeye sevk edilen ekiplerin, 2 gün boyunca süren çalışmaları sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yerleşim yerlerine yönelik tehdidin ortadan kalkması üzerine vatandaşlar 49 saatin ardından evlerine dönmeye başladı. Demirler köyünde yangında kaybolan hayvanlar da bulundu. Vatandaşlar normal yaşantılarına devam ederken, bölgeye henüz elektrik verilemiyor. Demirler köyünde cuma namazı öncesi vatandaşları namaza çağıran cami imamı, öğlen ezanını çıplak sesle okudu.

'YAYLADA 10 EV YANDI'

Demirler köyünde oturan Döndü Bulut, "Yangın Şahinler köyü tarafından bizim köyümüze kadar geldi. Akşam köyden tahliye edildik. Bize köy dışında yemek verdiler. Arabalarımızı köyün dışına kadar götürdük, arabada yattık. Yaylada 10 kadar ev vardı. Onlar içindeki eşyalarla beraber yandı" dedi. (DHA

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU- Samet ÖKSÜZ/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Kızılcahamam Gerede Ankara Bolu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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