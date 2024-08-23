Üye Girişi
Haberler

Kızılcahamam'da çıkan orman yangını sona erdi, köylerine dönen vatandaşlar rahat bir nefes aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle köylerinden tahliye edilen vatandaşlar, 49 saat sonra evlerine dönmeye başladı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkarak, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle köylerinden tahliye edilen vatandaşlar, 49 saat sonra evlerine dönmeye başladı.

Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Gerede ilçesindeki, Demirler, Berçinçatak ve Kavacık köylerindeki 220 kişi evlerinden tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan yangını kontrol altına alma çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı da askeri helikopterlerle destek verdi. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Yozgat, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan bölgeye sevk edilen ekiplerin, 2 gün boyunca süren çalışmaları sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yerleşim yerlerine yönelik tehdidin ortadan kalkması üzerine vatandaşlar 49 saatin ardından evlerine dönmeye başladı. Demirler köyünde yangında kaybolan hayvanlar da bulundu. Vatandaşlar normal yaşantılarına devam ederken, bölgeye henüz elektrik verilemiyor. Demirler köyünde cuma namazı öncesi vatandaşları namaza çağıran cami imamı, öğlen ezanını çıplak sesle okudu.

'YAYLADA 10 EV YANDI'

Demirler köyünde oturan Döndü Bulut, "Yangın Şahinler köyü tarafından bizim köyümüze kadar geldi. Akşam köyden tahliye edildik. Bize köy dışında yemek verdiler. Arabalarımızı köyün dışına kadar götürdük, arabada yattık. Yaylada 10 kadar ev vardı. Onlar içindeki eşyalarla beraber yandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Kızılcahamam Gerede Ankara Bolu Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı? Rachel Araz kimdir? Rachel Araz kaç yaşında, nereli? Rachel Araz'ın hayatı ve kariyeri... Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin bulundu mu? Olay ne, ne zaman kayboldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? Alanyaspor- Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor- Göztepe maçı sata kaçta, hangi kanalda? 30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!
title