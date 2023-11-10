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Kızılcahamam'da 6 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.