Kızılay Tokat'ta kan bağışı topluyor

Türk Kızılay mobil ekipleri, Tokat'ta kan bağışı yapacak vatandaşlar için ilçe ilçe gezecek.

Türk Kızılay mobil ekipleri, Tokat'ta kan bağışı yapacak vatandaşlar için ilçe ilçe gezecek.

Türk Kızılay'a ait mobil kan bağışı aracı Tokat'ın ilçelerini gezerek vatandaşlardan kan bağışı alacak.

18 Ağustos Cuma günü Başçiftlik 15 Temmuz Şehitler Meydanında açılan stantta kan vermek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Doktor ve sağlık görevlileri tarafından yapılan muayene sonrasında sağlık durumu uygun olanlardan kanları alındı.

Kan bağışında bulunan Beytullah Güleç (33), sürekli kan bağışında bulunmaya çalıştığını söyleyerek, "Kızılay'ın, 'Her Kan Bir Can' sloganıyla başlattığı kan bağışını destekliyoruz. Bugün ihtiyacı olanlar için kan verelim ki, yarın ihtiyacımız olduğunda kan bekleyelim. Verdiğimiz kanla belki bir insanın hayatı kurtulacak. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve kan bağışına katkıda bulunmalarını istiyorum" dedi.