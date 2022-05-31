Kızılay, Metaverse evreninde yerini alıyor! - Haberler

Kızılay ile Meta arasında yapılan iş birliği ile ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak için çalışma başlatıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Genel Başkan Yardımcısı Dr. Krem Kınık ve Meta yöneticileri arasında gerçekleştirilen mutabakata göre Kızılay'ın gerçekleştirdiği projeler Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden ulusal derneklerin kullanımına da sunulacak. İşte ayrıntılar…

Kızılay ve Meta yetkilileri Cenevre'de toplandı

Kızılay metaverse evreninde eğitimlere başlıyor. Kızılay ve IFRC Genel Başkan yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Meta yöneticileri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantı 'da varılan mutabakat ile başta kurumumuz olmak üzere dünyadaki tüm derneklerin geleceğin dünyasında yerini şimdiden almasına yönelik önemli bir mutabakata imza atıldı.

Yeni bir dünya

Meta yönetimi ile varılan mutabakatı değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Meta yöneticileriyle bir araya geldiğimiz toplantıda mevcut iş birliğimizin geliştirilmesi yönünde mutabakat sağladık.

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Bu iş birliğinin bizim için daha heyecan verici yanı ise bizim bir süredir beraber gerçekleştirdiğimiz projelerin artık dünya çapındaki tüm ulusal dernekler tarafından ulaşılabiliyor olması olacak. Özellikle Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi mecraları ulusal dernekler tarafından kullanımını kolaylaştıracak eğitimler, reklam kampanyalarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak eğitimler önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz öncelikli işler arasında" diye konuştu.

Eğitimler Metaverse dünyasına taşınacak

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, işbirliğinin toplumda afet ve ilk yardım bilinci oluşturulması ve yeni neslin bu konudaki duyarlılığını artırması açısından da önemli olduğunu belirterek, "Geleceğe dönük iş birliklerimiz arasında öne çıkan konulardan bir tanesi Metaverse oldu.

İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse'n sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmenin ardından varılan mutabakatta, afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyalarda Facebook tarafından tüm ulusal dernekler için verilecek bir reklam bütçesi konusunda da anlaşma sağlandı.

Kızılay'ın uygulamaları örnek alınacak

İş birliği kapsamında geleceğin dünyası Metaverse alanında Kızılay'da yerini alacak. Kurum, İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse'in sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlayacak. Bu ortaklığın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden başlayarak tüm Ulusal Derneklere yeni fırsatlar getirmesi hedefleniyor.

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