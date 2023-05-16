Kızılay, Kumluca'da iki hafta süreyle kan bağışı toplayacak

Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca ilçesinde iki hafta süreyle vatandaşlardan kan bağışı toplanacağını bildirildi.

Antalya Kızılay Kan Merkezi tarafından Kumluca ilçesinde iki hafta süreyle vatandaşlardan kan bağışı toplanacağını bildirildi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan, Kızılay kan toplama otobüsünde iki hafta süreyle gönüllü vatandaşlardan kan bağışı toplanmaya başladı.

Kan toplama aracı sorumlusu Dr. Taner Eser, 18-65 yaş arası gönüllü vatandaşlardan kan bağışı alacaklarını söyledi.

Kan bağışının insan yaşamı için önemli olduğunu ifade eden Dr. Eser, sağlıklı her insanın kan bağışında bulunabileceğini belirtti.

Kanın insan vücudunda tekrar yenilenebildiğini kaydeden Eser, "Yaz aylarının gelmesiyle kan bağışına olan ihtiyaç artıyor. Kızılay olarak kan stoklarımızı yeterli tutmak, ihtiyaç halinde vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere kan bağışı alıyoruz. İki hafta süreyle Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

???????Kan bağışına yoğun ilgi gösterildi ve ilk günde yaklaşık 60 ünite kan bağışı yapıldı. ???????