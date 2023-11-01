Kızılay Kan Nakil Aracı Kaza Yaptı, 1 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir araçla çarpışan Kızılay'a ait kan nakil aracı takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan diğer araç ise olay yerinden kaçtı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir araçla çarpışan Kızılay'a ait kan nakil aracının takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan diğer araç ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Yatağan Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (26) idaresindeki 06 DKY 647 plakalı Kızılay kan nakil aracı, Milas'tan Yatağan yönüne ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen başka bir aracın çarpması sonucu takla attı. Yan yatan Kızılay aracı şoförü kazada yaralanırken, kazaya karışan diğer araç ve sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya karışarak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA