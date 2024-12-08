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Kızılay Kadınları'ndan Depremzede Çocuklar İçin Kütüphane Projesi

Kızılay Kadınları'ndan Depremzede Çocuklar İçin Kütüphane Projesi
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Kızılay Kadın Kocaeli Şubesi, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çocuklar için kütüphane kurma amacını taşıyan bir yardım programı düzenledi. Kızılay Kadın Şube Başkanı Şengül Karagöz, katılımcılara teşekkür ederek, geleceğin teminatı çocuklara destek olmaya davet etti.

Kızılay Kadın Kocaeli Şubesi tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Nur-1 Konteyner Kent'te kurulacak çocuk kütüphanesi için yardım programı düzenlendi.

Kızılay Kadın Kocaeli Şube Başkanı Şengül Karagöz, "Her kitap yeni bir dünyaya yolculuktur. Çocuklarımızın yolculuğuna eşlik etmeye ne dersiniz?" sloganıyla bir restoranda gerçekleştirilen programda, katılımcılara ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kızılay Kadın üyelerinin yaptığı çalışmalara değinen Karagöz, şöyle devam etti:

"Biz tek başımıza bir hiçiz. Sizlerle beraberiz, sizlerle bütünüz. Siz varsanız, biz varız. Kızılay çatısı altında bir araya gelen bu güzide insanların muhakkak ki tek bir amacı var; o da iyiliği beklemek ve yaşatmak. Göz açıp kapatıncaya kadar neredeyse bir solukta geçen ömür dediğimiz zamanı manalı kılan, ardımızda bıraktığımız iyiliklerimiz olacak. İnsan vermeyi öğrenince çoğalır, bölüşerek doyar ve sevgiyle zenginleşir. Günümüz çağının ruhlarımızı çürütüp yok etmesini ancak bu şekilde engelleyebiliriz. Gelin birlikte var olalım. Gelin birlikte gençlerimizi ve çocuklarımızı sadece yarınımız değil, bugünümüz bilelim, istikametlerini belirlerken yanlarında olalım. Onlara omuz verelim. İyilik, güzelliğin ta kendisidir. Bugün hepinizin güzelliği olsun. "

Karagöz, çocuklar için Nurdağı'nda kütüphane yaptırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Bütün Türkiye genelindeki Kızılay kadınlarının amacı hep birlikte el ele vererek, geleceğimiz olan yavrularımızın eğitimini düşünmek. Onun için şimdiye kadar çok güzel bağışlar topladık. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Programa, Vali İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ın eşi Esra Karaduman, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Esra Özkoç, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Öncü Çelebi, KOÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ile Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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