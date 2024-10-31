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Kızılay Kadın Kolları'ndan Kan Bağışı İçin Özel Anahtarlık

Kızılay Kadın Kolları'ndan Kan Bağışı İçin Özel Anahtarlık
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Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, kan bağışını teşvik etmek amacıyla kan damlacığı biçiminde anahtarlıklar ördü. Bu anahtarlıklar, kan bağışında bulunanlara hediye edilecek.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri tarafından kan bağışına dikkati çekmek amacıyla kan damlacığı örgüsü şeklinde anahtarlık yapıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesinde bir araya gelen gönüllüler, kan damlacığı şeklinde anahtarlık ördü.

Örülen anahtarlıklar, kan bağışında bulunanlara hediye edilecek.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Ümran Cabbar, AA muhabirine, kan bağışının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Gönüllülerle kan damlacağı şeklinde anahtarlık ördüklerini anlatan Cabbar, "Kan bağışını artırmak, gönül almak, hatırlanmak istiyoruz. Sesimizi duyurmak için yapıyoruz. İnşallah daha büyüterek devam edeceğiz." dedi.

Cabbar, kampanyaya tüm kadınların destek vermesini istedi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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