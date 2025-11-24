Kızılay Kadın Kolları, Emekli Öğretmeni Ziyaret Etti
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında emekli öğretmen Havva Nalçacı'yı evinde ziyaret etti ve ona çiçek takdim etti.
Kızılay Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığı ekibi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Havva Nalçacı'yı ziyaret etti.
Kızılay İl Kadın Kolları Başkan Vekili Arife Çağdaş ile yönetimden Ayşe Arslan ve Selma Sapan, eğitim hayatına adadığı 39 yılın ardından 15 yıl önce emekliye ayrılan Nalçacı'ya Derince ilçesindeki evinde ziyarette bulundu.
Ziyarette, Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Şengül Karagöz adına Havva Nalçacı'ya çiçek takdim eden Çağdaş ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.
