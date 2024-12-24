Kızılay, İstanbul'da İki Taşınmaz İçin İhale Açtı

(ANKARA) - Kızılay, İstanbul Fatih'teki iki taşınmaz için "yap, işlet, devret" modeliyle ihaleye çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ihale kapsamında 60 bağımsız bölümü bulunan 2 katlı Şerif Paşa Hanı için 4 milyon TL geçici teminat bedeli istendi.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Fatih'teki 2 taşınmazın işlerinin "yap işlet devret" modeli ile ihale edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, İstanbul Fatih'te Mercan Mahallesi, 339 ada, 181 parselde bulunan mülkiyeti Kızılay'a ait orta avlulu ve zemin artı iki normal kat olmak üzere toplam üç katlı ve içerisinde toplam 60 adet bağımsız bölümü bulunan taşınmaz "yap işlet-devret modeli" ile ihale edilecek. İhalede belirtilen taşınmazın Büyük Şerif Paşa Hanı olarak bilinen Kızılay Şerif Paşa Hanı olduğu öğrenildi. İhaleye çıkarılan diğer taşınmaz ise Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 422 ada, 31 parselde bulunan mülkiyet oldu.

İlana göre, her iki taşınmaz için de teklif verilecek. Kısmi teklifler kabul edilmeyecek. İhale için 4 milyon lira teminat bedeli belirlendi.

Kızılay, Kırıkkale'de taşınmaz satılacak

Kızılay Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de aralık ayı başında yayımlanan ihale kararıyla da İzmir'in Karaburun'da 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazı satışa çıkarmıştı. Kamuoyunda tartışmalara neden olan bu satış kararının ardından Kızılay, Kırıkkale Yaylacık'ta bir taşınmazını daha satışa çıkardı. Arsa vasıflı kargir ev vasıflı taşınmazın tamamı için 5 milyon 500 bin TL muhammen bedel talep edildi.