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Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası, Elazığ'da 41 Kişiyle Destek Buldu

Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyası, Elazığ'da 41 Kişiyle Destek Buldu
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Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen Kızılay'ın kan bağışı kampanyasında 41 kişi kan bağışında bulundu. Mobil kan bağışı otobüsünde sağlık kontrolleri sonrası kan alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kızılay'ın başlattığı kan bağışı hayat kurtarır kampanyası kapsamında 41 kişi kan bağışında bulundu.

Kızılay Elazığ Kan bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya çerçevesinde 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan testler sonucunda durumu ve sağlığı müsait olan vatandaşlardan kan alındı.

Kampanyaya 41 kişi kan bağışında bulunarak destek verdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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