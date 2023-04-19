Kızılay'ın deprem bölgesindeki mobil kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

TÜRK Kızılay, kan bağışının yüksek oranda düştüğü deprem bölgelerinden Hatay'da mobil araçlarla kan toplamaya başladı. Duyarlılık gösteren çok sayıda kişi, mobil araçta yoğunluk oluşturdu. Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, kan stoklarının Ramazan Bayramı'ndan sonra düzene girmesi için çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı ve deprem bölgesindeki kan toplama merkezlerinin hasar alması nedeniyle Türk Kızılay'ın kan stokları bir süre önce kritik eşiğin altına düştü. Bu nedenle acil kan bekleyen hastalar zor günler yaşadı. Harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, vatandaşları kan bağışı yapmalarına teşvik etmek için bir dizi önlem aldı. Kızılay, kan alma merkezlerinin zarar gördüğü Hatay kent merkezi ve ilçelerine mobil kan toplama araçları göndermeye başladı. İlk olarak İskenderun'a giden araç daha sonra Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerine giderek kan topladı. İftardan sonra araçların çevresinde yoğun kalabalık oluşturan çok sayıda vatandaş, kan bağışı yaptı.

Hayatı normalleştirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Özbakış, "Orta Akdeniz Kan Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak yaptığımız planlamayla Kırıkhan, Defne, Antakya ve Samandağ ilçeleri hariç diğer ilçelerde mobil kan bağış kampanyaları başlattık. Alınan kan ürünleri hastalara ulaştırılıp onlara şifa olmasının dışında hayatın normalleşmesi adına da önemli. Buralarda yoğunluk oluşturan, meydanları dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Görüyoruz ki halkımızın duyarlılığı devam ettiği sürece, kan stoklarımız tekrar o kritik seviyenin üzerine çıkacaktır. Kan bağışı tekrar bayramdan sonra düzene girer diye ümit ediyoruz. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu seviyeleri tekrar normal seviyelere getiririz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.