Kızılay'ın bağış çağrısı sonrası kan stokları günlük 25 bin üniteye yükseldi

TÜRK Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Deprem sonrası alınan bağışlarla 90 bin ünite ile tüm depremzedelerin kan ihtiyacı yüzde 100 oranında karşılandı.

TÜRK Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, "Deprem sonrası alınan bağışlarla 90 bin ünite ile tüm depremzedelerin kan ihtiyacı yüzde 100 oranında karşılandı. Ancak ramazan ayında stoklar 20 bin üniteye gerilemişti. Yaptığımız çağrılarla bu oran son 3 günde günlük 25 bin üniteye kadar yükselerek toparlanma eğilimine girdi" dedi. Saygılı, "Ulusal kan stokumuzu 50 bin ve üzerine çıkarmamız için tüm kan dostlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Pazarcık ve Elbistan merkezli deprem felaketlerinin ardından vatandaşların kan bağışı çağrılarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Deprem nedeniyle kana ihtiyacı olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının yüzde 100 oranda karşılandığını vurgulayan Saygılı, "6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşların duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay ulusal kan stok seviyesi 90 bin ünite seviyelerine çıktı. Böylelikle depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları yüzde 100 oranında karşılanmıştı" diye konuştu.

Ramazan Saygılı, Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrar istenen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerinin değiştiğini ve kan hizmet birimlerinin iftar sonrasında da açık tutulacağını sözlerini ekledi.