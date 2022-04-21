Kızılay ekipleri Ahlat'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Kızılay ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hem nakdi hem de gıda yardımında bulunuyor.

Ramazan ayı ile birlikte ilçede oluşturulan Kızılay gönüllüler ekibi, tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım dağıtıyor.

Kızılay Ahlat Temsilcisi Reşit Karakaplan, Türk Kızılay Genel Merkezi ve Ahlatlı iş insanlarının desteğiyle sadece ramazan ayında değil her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Yardım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karakaplan, "Ahlat'ta ekip olarak gayretli çalışmalar yürütüyoruz. Ramazan ayı ile birlikte oluşturduğumuz gönüllü ekibimizle ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Hem vatandaşlarımızla hasbihal ediyor hem de yardımlarımızı dağıtıyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Allah hayırlarını kabul eylesin." diye konuştu.