Kızılay Hakkari Şube Başkanlığına yeniden Recep Bozkurt seçildi - Haberler

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Kızılay Hakkari Şube Başkanlığına yeniden Recep Bozkurt seçildi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Kızılay Hakkari Şube Başkanlığına yeniden Recep Bozkurt seçildi

Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Recep Bozkurt yeniden başkanlığa getirildi.

HAKKARİ (AA) - Kızılay Hakkari Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Recep Bozkurt yeniden başkanlığa getirildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'ndan yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Faaliyet ve mali raporun okunduğu kongrede, tek liste ile girilen seçimde Recep Bozkurt yeniden şube başkanlığına seçildi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Recep Bozkurt, Hakkari, Güncel, Haberler

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