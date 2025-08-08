Kızılay Gönüllülerinden İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi gönüllüleri, kent merkezindeki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Kızılay gönüllüleri, yardım kolilerini kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak onların mutlu olmalarını sağlıyor.

Kızılay Gaziantep Şubesi'nde üç günlük eğitimin ardından sahaya inen yaklaşık 35 gönüllü, gösterdikleri fedakarlıkla vatandaşların da takdirini topladı.

Türk Kızılay Gaziantep İl Merkezi Başkanı Mustafa Bozgeyik, gazetecilere, Türkiye genelinde uygulanan projeyi kentte de hayata geçirdiklerini söyledi.

Türk Kızılay gönüllülerinin özellikle bakıma muhtaç insanların hayat standartlarını daha konforlu hale getirmek için çabaladıklarını dile getiren Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Gönüllü ekiplerimiz bu çalışmayla ilgili üç günlük bir eğitim programına dahil oldu. Eğitimin ardından ziyaret edilecek ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Bu eğitimde 35'e yakın gönüllümüz yer aldı. Ekiplerimiz şu an sahada aileleri ziyaret ediyor. İhtiyaç sahipleri ailelere gerekli hassasiyet ile yaklaşarak gerekli destekleri veriyoruz."

Bozgeyik, kent merkezinde tespit edilen 40 ailenin bulunduğunu ve bu ailelerin belirli periyotlarla ziyaret edileceğini sözlerine ekledi.

Yalnız yaşayan Gülçiçek Ensari ise gönüllülere kendisini unutmadığı için teşekkür etti.