Kızılay Gönüllüleri Siirt'te Öğrencilerle Buluştu

Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri, Mehmetçik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve çocukların yüzlerini boyadı.

Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri, ziyaret ettikleri okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmetçik İlkokulunda öğrencilerle buluşarak Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi veren gönüllüler daha sonra çocukların yüzlerini boyadı.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, öğrencileri Kızılay'ın çalışmaları konusunda bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, önümüzdeki günlerde farklı okullarda da çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.