Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Küresel vicdanın sesi olmak için varız"

ANKARA - Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Küresel vicdanın sesi olmak için varız" dedi.

Türk Kızılay'ının 103. Genel Kurulu Ankara Congresium'da gerçekleştirildi. Burada konuşan Kınık, merhameti yaşatmak ve küresel vicdanın sesi olmak için dünyadaki bütün insanların yardımına koştuklarını belirtti.

"Her akşam başını 900 milyon insan yastığa aç olarak koyuyor"

Dünyada 5 yaşında gelmede yaklaşık 5 buçuk milyon bebeğin hayatını kaybettiğini söyleyen Kınık, "2018 yılında dünyada yaklaşık 70 milyon silah zoruyla evini barkını terk etmek durumunda kalmış olan insan vardı. Bugün bu sayı Ukrayna'yla beraber 100 milyona çıktı bugün ekonomik sebeplerle ülkesini terk eden göçmen sayısı 300 milyona yaklaştı. Her akşam başını 900 milyon insan yastığa aç olarak koyuyor. 1 milyar insanın temiz içme suyuna erişimi yo. 200 milyon çocuk okula gidemiyor. Dünyada 5 yaşına varmadan yaklaşık 5 buçuk milyon bebeği önlenebilir sebeplerle kaybediyoruz. Açlık, yoksulluk sömürü insanın bir köle gibi çalıştırılması bu dünyanın ardık rutinlerinden oldu" ifadelerini kullandı.

Küresel vicdanı ve dayanışmayı uyandırmak için çalıştıklarına değinen Kınık, "Bugün Sahra altı Afrika'sında, Çad gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde dünyanın pek çok coğrafyasında Bangladeş'te, Somali'de çok farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizler ne yazık ki gereken ilgiyi görmüyor. Küresel vicdanı uyandırmak küresel dayanışmayı güçlendirmek insanlığı insanlığın farkında olacak şekilde uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurula Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldı.