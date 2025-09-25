Kızılay, Gayrimenkul Dönüşüm Projesi ile 206 Taşınmazı Yeniden Değerlendiriyor

Türk Kızılay, bağış yoluyla kendisine emanet edilen ve ekonomik ya da fiziki ömrünü tamamlamış gayrimenkullerin dönüşümüne 206 taşınmaz daha ekledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılay, ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamış gayrimenkulleri değerlendirmek için başlattığı "Gayrimenkul Dönüşüm Projesi"nin yeni etabı için ilk adımı atıyor.

Buna göre, bir kısmı kerpiç ve tuğla yapı, bir kısmı hisseli tarım arazisi niteliğindeki gayrimenkuller, insani yardıma daha fazla kaynak oluşturmak için yine gayrimenkul alanında kullanmak şartıyla dönüşüme tabi tutulacak.

Ankara Üniversitesinin teknik desteğiyle hayata geçecek projede, 206 taşınmazın dönüştürülmesi planlanıyor. Bazıları 80 yıl önce Kızılay'a bağışlanan, bir kısmı kerpiç ya da tek katlı tuğla yapı niteliğinde olan, bazıları depremlere karşı kırılgan görülen veya kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar dönüşüm kapsamına alınıyor.

Söz konusu taşınmazlar, bağışçılar tarafından Kızılaya gelir sağlaması amacıyla bağışlandığından, yürütülen dönüşüm çalışmasından elde edilen gelirin tamamı yeniden insani yardım alanında kullanılmak üzere gayrimenkul alanında değerlendiriliyor.

Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin teknik katkısıyla 2024'te başlatılan proje, bağımsız değerleme raporları esas alınarak çevrimiçi ve herkese açık ihaleler üzerinden yürütülüyor.

Verimsiz ve atıl taşınmazların mevcut haliyle kurum envanterinde tutulması durumunda amortisman sürelerinin 80 yıla kadar uzayabileceği değerlendirilirken, dönüşüm ve yeniden geliştirme projeleriyle bu sürenin 7 yıla kadar düşebildiği belirtiliyor.

Bakım, onarım ve tadilat giderlerinin azaltılması ve hisseli mülkiyetten doğan hukuki ve idari süreçlerin sadeleştirilmesiyle, gayrimenkullerin bağışçı beklentileri doğrultusunda daha etkin ve verimli yönetilmesi sağlanıyor.

Proje, bağışçı emanetini koruyan yaklaşımı ve bağımsız değerleme ile açık ihale süreçleriyle desteklenen yapısı sayesinde, insani yardımın sürdürülebilir finansmanı açısından örnek olarak gösteriliyor.