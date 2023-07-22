Kızılay, Doğubayazıt'ta sel felaketinden etkilenenlere yardım ulaştırıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara, Kızılay tarafından sıcak yemek ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Kızılay ekipleri, selde evleri sular altında kalan vatandaşlara çeşitli yardım malzemeleri ile sıcak yemek ulaştırdı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara, Kızılay tarafından sıcak yemek ve çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evlerini su basan vatandaşların imdadına Kızılay ekipleri yetişti. Bölgede AFAD ekipleri ile birlikte hasar tespit çalışmalarına katılan Kızılay ekipleri, selde evleri sular altında kalan vatandaşlara çeşitli yardım malzemeleri ile sıcak yemek ulaştırdı.

Sel baskınının ardından evleri sular altında kalan vatandaşların, yeniden eski düzenlerine kavuşması için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, bu süreç boyunca Kızılay ekiplerinin, selden etkilenen vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için sahada olduğunu ifade etti.

Tatlı: "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün meydana gelen sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularının girdiği evlerde temizlik çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlar eşyalarını dışarıya çıkartarak evlerinin içerisini temizlediler. Bizlerde Doğubayazıt Kızılay Şubesi ekiplerimizle birlikte sel suları ile tüm eşyaları çamur içerisinde kalan ailelerimize sıcak yemek ulaştırdık. Ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarına yardımcı olduk. Bölgede şu an için felaketin izlerinin ortadan kalkması için çalışmalar sürüyor. Bu süre içerisinde yine evleri sular altında kalmış, eşyalarını kaybetmiş vatandaşlarımıza yeniden düzenleri oluşuncaya dek sıcak yemek ve eşya desteğimiz devam edecek." dedi.

Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ise: "İlçemizde dün yaşanan selden sonra 6 ev sular içerisinde kaldı. Aileler evlerini temizlerken bizlerde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Onların sıcak yemeklerini ulaştırarak destek olmaya çalışıyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız gönüllülerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile sürüyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI