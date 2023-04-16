Kızılay depremzeleri yalnız bırakmıyor

Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları, ikram araçları, sağlık ve psikososyal destek ekipleri ile her an depremzedelerin yardımına koşuyor.

Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları, ikram araçları, sağlık ve psikososyal destek ekipleri ile her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Kızılay, deprem bölgelerinde 3 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya devam ediyor.

Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre kendisine verilen ana görev alanı olan beslenme grubundaki çalışmalarını 10 il, 107 ilçe bin 422 nokta ve 424 paydaşı ile geliştirerek sürdürüyor. Afet Beslenme Platformu üyeleri hizmetlerini 5 Aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 55 mobil fırın, 142 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor.

Ramazan'da 3 öğün yemek dağıtımı devam ediyor

Kızılay ve Kızılay'ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 264 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere beslenme desteği sağladı. Afet Beslenme Grubu, depremden etkilenen 10 il 49 ilçede bulunan 1,6 milyon afetzedeye Ramazan ayında da 3 öğün sıcak yemek dağıtımı kesintisiz devam ettiriyor. Akşam yemeklerinin dağıtımı iftar saatlerinde gerçekleştirilirken oruç tutmayan afetzedeler içinde sabah ve öğle yemek dağıtımları aynı noktalarda ve çadır kentlerde yapılıyor. İftar menüsünün yanında afetzedelere sahurluk/kahvaltılık kumanya dağıtılıyor.

Afetzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketlerden temin ediyor

Kızılay, vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için 11 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıyor. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 8 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 467 bin 661 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

11 mobil sağlık aracı ile hizmet veriliyor

Kızılay ekipleri Mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl'de hizmet veren 11 mobil sağlık aracı köy köy, belde belde gezerek afetzedelere birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor. İçerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları 27 bin 571 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bugüne kadar 43 bin 99 kutu ilaç da ücretiz olarak dağıtıldı.

115 Bin kişiye psikososyal destek

Kızılay'ın psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği ile afet bölgesinde psikososyal destek veriliyor. Afetzedelerin, depremin meydan getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olan Kızılaycılar bugüne kadar 115.334 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi.

2 bin 619 köye yardım ulaştırıyoruz

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde hizmet veren Kızılay, Depremin ilk anından bu yana 2619 köye insani yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları taşıyor.

Afet bölgesinden tahliye edilen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kızılay, depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen afetzedeler içinde seferber oldu. 71 ildeki afetzedelere yardım eli uzatmak için; giyim, yatak, battaniye, mutfak malzemesi, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 3,9 milyon yardım malzemesi dağıttı.

Kızılay gönüllüleri de depremzeleri yalnız bırakmadı

Depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine gelen Kızılay gönüllüleri depremzedelere yardım etmek seferber oldu. Kızılay gönüllüleri ilk günden bu yana yardım dağıtımı, yemek dağıtımı, ramazan döneminde özellikle sahur paketlerinin hazırlıkları, psikososyal destek çalışmaları ve yardımların tasnifi gibi Kızılay tüm yardım çalışmalarında görev alıyor.

Gönüllüol.org sistemine kayıtlı 310 bin 206 gönüllüsü bulunan Kızılay'da afet çalışmalarına 55 bin 782 tekil gönüllü katılım sağladı. 18 farklı ülkeden gelerek çalışmalara katılan gönüllülerin yanı sıra 23 paydaş kurumla da gönüllük işbirliği yapıldı. - ANKARA