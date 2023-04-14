Kızılay, depremzedeler için nakdi destek modeli 'BİZ'i hayata geçirdi

Türk Kızılayın BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde hayata geçirdiği Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) Projesi ile ihtiyaç sahibi depremzede ailelere aylık 3 bin lira destek sağlanıyor.

Türk Kızılayın BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde hayata geçirdiği Birlikte İyilik Zamanı (BİZ) Projesi ile ihtiyaç sahibi depremzede ailelere aylık 3 bin lira destek sağlanıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından bölgedeki ihtiyaçları karşılamak ve yaraları sarabilmek için başlatılan insani yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, IFRC ve WFP'nin finansman desteğiyle BİZ projesi geliştirildi. Yaklaşık 1 milyar lira bütçeli projenin ilk fazında, detaylı incelemeyle belirlenen 151 bin depremzede haneye, hane başına 3 bin lira aylık nakdi destek sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi aileler SMS'le yatırılan miktar hakkında bilgilendirilip, desteği tek seferde T.C. kimlik numaralarıyla Halkbank üzerinden çekebiliyor. Nakdi yardımla ilgili hareketlerin takibi de Kızılaykart platformu üzerinden gerçekleşiyor.

Yararlanıcıların belirlenmesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının deprem öncesinde sağladığı sosyal yardımlardan yararlanan ve deprem bölgesinde ikamet eden en fazla ihtiyaç sahibi durumundaki kişilerin verisi temin edildi.

AFAD'ın kriterlerine göre, bina hasar durumu "orta ve üstü" olarak belirlenen haneler, Bakanlığın verileri ışığında tekrar incelendi.

Analizler sonucunda 151 bin hanenin verisine ulaşıldı. 15 sosyal yardım türüne göre hane içerisindeki kadın, çocuk ve engelli durumundaki en kırılgan grupta yer alan ihtiyaç sahipleri de analiz edilerek, ödeme planında öncelik sıralaması yapıldı.

Kapsamın genişletilmesine yönelik çalışmalar sürüyor

Açıklamada, başlangıçta 2 ay devam etmesi öngörülen projenin süresinin uzatılması ve yararlanıcı kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Projeye ilişkin detaylı bilgiye, Kızılay'ın 168 çağrı merkezinden ya da "biz.kizilaykart.org" internet adresinden ulaşılabiliyor.