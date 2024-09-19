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Kızılay'dan Şırnak'taki 2 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Kızılay'dan Şırnak'taki 2 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği
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Kızılay Şube Başkanlığı, Şırnak'ta okula başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği sağladı. Öğrencilerin evlerine kadar ulaştırılan çantalar, yıllık olarak yapılan yardımların bir parçası. Ayrıca, fen liseleri ve üniversite öğrencileri için burs desteği de devam ediyor.

ŞIRNAK'ta, Kızılay Şube Başkanlığı tarafından eğitim hayatına başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verildi.

Kızılay Şırnak Şubesi tarafından, okula başlayan öğrenciler için içerisinde kalem, defter, boya gibi temel ihtiyaçların yer aldığı çantalar hazırlandı. Hazırlanan çantalar, Kızılay gönüllüleri tarafından öğrencilerin evlerine kadar götürülerek teslim edildi. Önümüzdeki hafta itibariyle 2 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Şube Başkanı Muhittin Benek, "Her yıl okulların açılmasıyla birlikte düzenli olarak öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bu yıl da yaklaşık 2000 öğrencimize kırtasiye malzemesi ulaştıracağız. Dağıtımlarımız şu anda devam ediyor. Ayrıca Fen Liselerinde okuyan öğrencilerimize burs desteği sağlıyoruz. Üç yıldır süren burs yardımlarımız bu yıl da devam edecek. Burslarımız, her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Kızılay'ın yardımları sadece ortaöğretim öğrencileriyle sınırlı kalmıyor. Üniversite öğrencilerine de burs ve eğitim desteği sağlanıyor. Kızılay, Şırnak Üniversitesi kampüsünde bulunan butik mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımı sunuyor. Öğrenciler, bu mağazadan yıl boyunca faydalanabiliyor. Ayrıca Türkiye genelinde Kızılay tarafından başlatılan burs başvuruları da devam ediyor. Üniversite öğrencileri, Kızılay'ın web sitesi üzerinden bu burslara başvuru yapabiliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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