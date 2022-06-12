Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek - Haberler

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Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kızılay'dan sel bölgelerindeki vatandaşlara destek

Yurdun dört bir yanını etkisi altına alan yağışlı hava bazı şehirlerde sel ve su taşkınlarına neden olurken Kızılay afet uzmanları da selzede vatandaşlar ile çalışmalarda bulunan ekiplere desteklerine devam ediyor.

Yurdun dört bir yanını etkisi altına alan yağışlı hava bazı şehirlerde sel ve su taşkınlarına neden olurken Kızılay afet uzmanları da selzede vatandaşlar ile çalışmalarda bulunan ekiplere desteklerine devam ediyor. Bir yandan da meteorolojik uyarıları takip eden Kızılay, başka şehirlerdeki olası sel durumları için de hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Sağanak ve yağışlı havanın olumsuz etkilediği Ankara'nın ilçeleri ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde battaniye, gıda kolisi ve mobil beslenme araçlarıyla kumanya ile su dağıtımında bulunan Kızılay, yardım faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç tespitleri de yapıyor.

Kızılay Şubeleri ve gönüllülerle de koordinasyon halinde olan Kızılay afet uzmanları, yağışların etkili olduğu bölgelerdeki son gelişmeleri de yakından takip ediyor.

İhtiyaç durumuna karşın tüm hazırlıklarını yapan Kızılay, sellerin etkilerini azaltmak için yardım çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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